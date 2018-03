Tragico incidente a Lanusei. Muore a soli 21 anni sulla circonvallazione

Una tragedia, consumatasi davanti al liceo di Lanusei. Nei pressi della circonvallazione, un' auto con a bordo due ragazzi è stata coinvolta in un brutto incidente. Uno dei due, Raffaele Esposito, di soli 21 anni, è deceduto. A nulla sono valsi i soccorsi. Il ragazzo che era con lui in macchina è stato trasportato in ospedale. Secondo indiscrezioni il ragazzo non è in pericolo di vita.