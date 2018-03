Disservizi nella rete informatica nell’area di Alghero

Stamattina intorno alle ore 10.30, nel corso di alcuni lavori stradali in ambito urbano, non attinenti con le attività dell’Ats, è stato arrecato un grave danno ad un cavo in fibra ottica creando difficoltà di comunicazione per le strutture socio sanitarie dell'Ats nell'area di Alghero. L'azienda si è immediatamente attivata per minimizzare i disservizi trasferendo le comunicazioni verso altre linee dati disponibili. Al momento sono in corso i lavori di ripristino del cavo in fibra ottica che potrebbero durare ancora diverse ore.



L'Ats si scusa con l'utenza per gli eventuali disagi non dipendenti dalla propria volontà.