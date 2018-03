Al via la I° edizione del premio letterario "Tene Tene" edito da Catartica Edizioni

E' uscito il bando di concorso indetto dalla casa editrice CatarticaEdizioni dedicato alla collana per l’infanzia. La prima edizione del Premio Letterario Tene Tene (che in lingua sarda significa “acchiapparello”) si articola in tre sezioni: romanzi, raccolte di racconti e racconti singoli.Il tema del concorso è relativo alle difficoltà oggettive che si hanno da bambini, legate all’idea di non essere pronti, o adatti, ad affrontare il mondo, e quello che riguarda le sopraffazioni di cui spesso i bambini più fragili e sensibili sono vittima: quello del bullismo. La giuria del concorso è affidata a membri qualificati tra cui giornalisti, scrittori, poeti:Luana Farina (poeta)Daniela Piras (editrice, scrittrice)Ninni Tedesco (insegnante, giornalista)Mauro Porcu (giornalista, scrittore)Alessandra Mura (giornalista)La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata per il giorno 10 maggio 2018. Tutti gli aggiornamenti e le schede biografiche dei componenti della giuria possono essere visionati nella pagina Facebook “Premio Letterario Tene Tene” https://www.facebook.com/premioletterariotenetene/ che in pochi giorni ha superato i 600 like.