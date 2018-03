“Spigolature. Giallo Otto Marzo in Pinacoteca” alla Pinacoteca Nazionale di Sassari

Dal fiore, dal colore giallo, dall’essenza profumata che identifica la donna, come custode e fonte di vita, si è partiti per dare forma avvolti dal giallo “Simbolo della Mimosa”. Il Polo Museale della Sardegna, in collaborazione con l’Accademia Mario Sironi di Sassari, giovedì 8 marzo 2018, dalle 11.00 alle 18.00, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, con ingresso gratuito, presenta nelle sale della Pinacoteca Nazionale di Sassari, piazza Santa Caterina, 4, una mostra dal titolo “Spigolature. Giallo Otto Marzo in Pinacoteca”

Per celebrare la giornata dell’8 Marzo, il museo propone un progetto condiviso con gli studenti dell’Accademia che presenteranno un’istallazione sul tema. L’opera farà da contorno al dipinto di Margherita Caffi, una delle poche pittrici presenti nella collezione permanente della Pinacoteca, che ha raffigurato nei suoi dipinti un magico mondo floreale.

La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo 2018, dal martedì al sabato e ogni prima e terza domenica del mese, dalle 9.00 alle 18.00.



Info:

Pinacoteca Nazionale di Sassari

Tel. + 39 079 231560

e-mail: pm-sar.pinacoteca.sassari@beniculturali.it