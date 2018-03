"Corsainrosa", modifiche al traffico nel centro di Sassari

Domenica 11 marzo l’associazione Currichisimagna ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Sassari, la manifestazione “Corsainrosa” nel centro cittadino. Per questo dalle 10 di domenica e fino al termine dell'evento saranno temporaneamente chiuse al traffico piazza d’Italia, via Roma, piazza Conte di Moriana, via Duca Degli Abruzzi, via Napoli, via Amendola, viale Italia, Emiciclo Garibaldi, via Carlo Alberto, via Cavour (tra via Asproni e via Carlo Alberto). Inoltre da oggi e fino a domenica è vietata la fermata in via Moleschott; dalle 20 di sabato 10 alle 13 di domenica 11 marzo stesso divieto in via Roma e in via Carlo Alberto.