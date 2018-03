Porto Torres, lavori di manutenzione eseguiti a Borgogna e a Monte Agnellu

Sono stati eseguiti i lavori di manutenzione urgente nella scuola elementare e per l'infanzia di Borgona. L'Amministrazione comunale è intervenuta in seguito al distacco delle piastrelle che si era verificato poche settimane fa. Operai in azione anche nella scuola media di Monte Angellu, dove è stato ripristinato l'intonaco nell'area dei servizi igienici. «Nonostante le poche risorse economiche attualmente a disposizione del Settore Manutenzioni siamo riusciti a intervenire per tamponare l'emergenza che si era creata in alcuni spazi della scuola di Borgona. Gli operai – sottolinea l'Assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas – hanno sistemato la pavimentazione che era saltata all'ingresso dell'istituto e in un'aula. Inoltre, è stato sistemato il placcaggio nella sala mensa ed è stato messo in sicurezza un bagno nella sezione dell'infanzia, rendendolo nuovamente fruibile». Alcuni problemi erano stati riscontrati pure nella scuola media di Monte Angellu. «Dopo una prima verifica si è deciso di intervenire anche lì – aggiunge l'Assessore – per evitare possibili conseguenze in un bagno in cui si erano riscontrati cedimenti di alcune porzioni dell'intonaco. I lavori sono stati svolti – conclude Alessandro Derudas – e quello spazio è nuovamente a disposizione degli studenti».