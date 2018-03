Rete metropolitana, continuano gli incontri sulla programmazione

Si è svolto ieri, 7 marzo, un incontro sulla programmazione economica e di sviluppo della Rete metropolitana del Nord Sardegna. L'assemblea dei sindaci si è svolta nella sala conferenze di Casa Gioiosa, nel Parco Naturale di Porto Conte. Proseguono, dunque, i lavori operativi della rete, composta dai comuni di Sassari, Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Corsi, Stintino e Valledoria. All'ordine del giorno la presentazione del programma d'intervento in ambito ambientale e culturale e di quello in ambito di inclusione sociale, qualità della vita e qualificazione urbana e rurale.



«Si è confermata ieri la volontà, condivisa, di dare priorità a tematiche strategiche per tutti i comuni – commenta Nicola Sanna -. Il tavolo di governance territoriale si concentra oggi sulle opportunità di sviluppo per tutta le rete, e quindi sugli attrattori culturali, ma anche sulla valorizzazione ambientale. Non a caso l'assemblea si svolge oggi al Parco Naturale di Porto Conte». Se in ambito naturalistico ci si concentra sulla sostenibilità, in ambito turistico si punta al connubio tra servizi e innovazione.



«Man mano che andiamo avanti con gli incontri emerge, con sempre più forza, l'idea di un turismo integrato con l'offerta culturale del territorio, e con un'innovazione applicata all'identità del paesaggio, sia quello costiero che quello interno – continua il sindaco di Sassari, comune capofila della rete -. E si rivela quanto mai strategica la destagionalizzazione, che deve portare ad avere ricadute positive sul territorio per l'intero arco dell'anno». I contenuti dell'assemblea dei sindaci, che si riunirà anche il prossimo 21 marzo, saranno riportati al Centro Regionale di Programmazione.



«Il processo di negoziazione tra Rete metropolitana e amministrazione regionale – conclude Nicola Sanna – prosegue. Il dialogo costante con la Regione è alla base delle idee di sviluppo e delle azioni strategiche».