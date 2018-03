Sassari. La Polizia di Stato insieme alle donne per celebrarne la Giornata Internazionale

In occasione della giornata internazionale della donna, la Polizia di Stato è presente presso il Centro Commerciale Auchan di Sassari. La giornata, che si inserisce nell’alveo delle iniziative della campagna “Questo non è amore”, ha visto la presenza di operatori di polizia specializzati nel settore per accogliere ed aiutare le persone vittime di comportamenti violenti.

Il programma, finalizzato all’attività d’informazione e sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza sulle donne è stato coordinato dal Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Sassari, che si è avvalso della collaborazione di un gruppo di esperti altamente qualificati, quali un medico-psichiatra della Polizia di Stato, un operatore della Divisione Anticrimine, che hanno divulgato del materiale informativo e fornito consigli utili per combattere la violenza di genere. La Polizia di Stato esorta tutte le vittime di violenza, di qualunque genere, a denunciare i torti subiti; solo denunciando è possibile far emergere delle realtà che non sempre possono essere conosciute dalle forze dell’ordine, perché spesso queste violenze si consumano e restano tra le mura domestiche.

Il progetto, utile strumento per dare coraggio e vicinanza a chi denuncia l’attuale fenomeno del femminicidio e dei maltrattamenti in famiglia, ha riscosso un grande successo di pubblico.

Nella giornata in cui si celebrano le conquiste sociali, economiche e politiche che le donne hanno raggiunto con non poca fatica, la Polizia di Stato della provincia di Sassari vuole partecipare attivamente per sottolineare ancora una volta la vicinanza degli operatori di polizia a tutte le vittime di violenza.