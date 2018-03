Guasto tecnico al numero verde Ambiente

A causa di un guasto tecnico dipendente dal gestore delle linee elettriche e del server principale, il numero verde del Settore Ambiente del Comune di Sassari 800012572 non ha potuto né ricevere né effettuare chiamate per tutto il giorno. Il problema potrebbe continuare anche domani, venerdì 9 marzo. I tecnici della società interessata sono al lavoro per risolvere il disagio. Per qualunque problema, segnalazioni, richieste di ritiro di rifiuti ingombranti è possibile utilizzare da cellulare l'app " Municip.io ".