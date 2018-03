"Nata femmina", spettacolo tutto al femminile al civico di Alghero

Stasera alle 21:00, presso il Teatro Civico di Alghero, “Nata Femmina”, spettacolo tutto al femminile prodotto dal Teatro d'Inverno.

Cinque interpreti raccontano in cinque monologhi cosa significa nascere femmina! Un viaggio che affida alle parole e alla musica il compito di esplorare l'animo femminile attraverso storie di vite apparentemente normali, raccontate con sguardo critico e ironia da Stefania Ambroggi, Maria Antonietta Caria, Elisabetta Dettori, Francesca Dettori e Silvia Ruiu, per la regia di Giuseppe Ligios e il supporto musicale di Daniele Barbato Boe e Gianfranco Salvio.

Lo spettacolo propone una selezione di testi di attrici-autrici quali Franca Rame, Lella Costa, Gloria Calderòn Kellet, Azzurra d'Agostino, Serena Dandini e Mia Martini. “Nata Femmina” è presentato nell'ambito della rassegna "Cantami o diva” promossa da Società Umanitaria di Alghero e il Teatro d’Inverno, con il patrocinio del Comune di Alghero, il contributo della Fondazione Alghero e della Regione Autonoma della Sardegna, in occasione della “Festa della

Donna” Per Info e prenotazioni 3475529552. Biglietto intero € 5,00, ridotto € 3,00.