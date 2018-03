Alghero. Maquillage a Maria Pia, riqualificazione del verde in pineta

Un intervento straordinario effettuato sulla pineta di Maria Pia ha consentito di riqualificare completamente l'area verde, con pulizia e sfalcio delle piante infestanti del sottobosco. Una squadra impegnata da diversi mesi nel grande polmone verde della città, dove la professionalità in campo ha ridato nuova luce alla pineta degli algheresi. Ora la pineta si presenta nel suo massimo splendore: camminamenti, dune, aree precedentemente ostruite dalla vegetazione e macchiate dall'inciviltà sono state riportate alla luce con risultati eccellenti. Operai al lavoro sotto la direzione dell'Assessorato alle Manutenzioni e Verde hanno dapprima ripristinato una porzione di pineta seminascosta, nella parte finale del parco, per poi intervenire nella pineta "tradizionale". Ora il parco si presenta in tutta la sua bellezza in un corpo unico decoroso e fruibile.