La startup sarda Marinanow porta a bordo la monegasca MooringSpot

Procede a vele spiegate l’espansione di Marinanow nel Mediterraneo: la piattaforma per la prenotazione barche e posti barca nata ad Arzachena acquisisce infatti nel proprio portfolio prodotti MooringSpot, il portale monegasco di annunci ormeggi, e porta a bordo il CEO Peter Murray Kerr in qualità di Business Development Consultant. Con base nel Principato di Monaco, MooringSpot è da sempre un punto di riferimento significativo per chi cerca un attracco nel Mediterraneo, soprattutto a lungo termine, per la propria imbarcazione o yacht. L’operazione strategica consentirà quindi di consolidare in maniera significativa la leadership delle due società nel mercato degli ormeggi. “L’acquisizione di MooringSpot rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra strategia di sviluppo e non vediamo l’ora di lavorare fianco a fianco con Peter e il suo team - ha commentato Alessandro Sestini, CEO Marinanow - L’operazione consentirà a Marinanow sia di rafforzare la presenza in Costa Azzurra che di espandere la propria base clienti in tutto il Mediterraneo".





Il team Marinanow: primo da destra Alessandro Sestini (CEO e co-founder),

primo da sinistra Paolo Codina (Marketing & Product - Co-Founder)



A oggi Marinanow consente infatti ai propri clienti di noleggiare una barca o un posto barca scegliendo tra oltre 1.300 porti turistici e oltre 10.000 barche a motore e a vela. Grazie al network di contatti portato in dote da MooringSpot nel mondo dello yachting, l’azienda sarda potrà potenziare ulteriormente la distribuzione delle proprie soluzioni software e l'automazione nel mondo della nautica, al fine di rendere la pianificazione e l'organizzazione di una vacanza in barca più semplice non solo per i clienti finali ma per tutte le parti coinvolte.



Il portale, così arricchito e rinnovato, sarà disponibile da oggi anche nella versione marinanow.fr per consentire a tutti gli utenti di lingua francese di prenotare un’escursione in barca o di noleggiarla, oppure di ormeggiare la propria imbarcazione in uno dei porti turistici più belli di tutto il Mar Mediterraneo.



“Non possiamo che essere entusiasti di questa operazione con Marinanow, un’azienda che possiede una visione chiara e precisa di quali siano oggi le esigenze di marine e utenti delle marine - ha commentato Peter Murray Kerr - Ma il meglio deve ancora venire: siamo certi che a trarre maggiormente vantaggio dalla nostra capacità di offrire soluzioni di ormeggio ancora più complete saranno soprattutto i nostri clienti”.



Marinanow è una piattaforma online per la ricerca e il noleggio di barche e posti barca in tutto il Mediterraneo. Fondata nel 2012 ad Arzachena (OT - Costa Smeralda) dalla passione e dall’esperienza dei suoi fondatori, Marinanow consente di: trovare e prenotare un ormeggio nei 1.300 porti turistici del Mediterraneo, con la possibilità di confrontare servizi e prezzi e prenotare in tempo reale direttamente dal proprio computer o smartphone senza dover passare attraverso intermediari, trovare e prenotare una delle oltre 10.000 barche in tutto il Mediterraneo, compresi yacht, motoscafi e barche a vela, nonché escursioni ed esperienze in barca.



Marinanow offre inoltre una serie di servizi B2B, tra cui: Marinanow Manager, un software di gestione basato su cloud che consente alle marine, alle compagnie charter e alle aziende che si occupano di escursioni in barca, di gestire online prenotazioni, messaggistica, pagamenti e fatturazione; e Marina Agent, una soluzione software per i servizi Concierge e le agenzie di viaggio, che consente loro di connettersi al backend e prenotare in piattaforma barche ed escursioni per i propri clienti.