Donne di corsa, l'automobilismo al femminile

Donne e motori, gioie e dolori. Niente di più falso, andando a vedere la storia dell'automobilismo e scoprendo che la “donna al volante” è nata insieme all'automobilismo (con una dedica speciale: pochi sanno che le Mercedes che vediamo tutti i giorni sulle strade sono dedicate ad una donna, Mercedes, appunto, figlia di Karl Benz).

L'automobilismo sportivo, roccaforte di sporto maschile ha invece avuto nella sua storia molte protagoniste femminili, anche quando questo era difficile. Serve ricordare che la campionessa Maria Teresa De Filippis venne esclusa da un Gran Premio di Francia semplicemente perché donna e questo – secondo gli organizzatori – poteva costituire un pericolo. Italiana è anche l'unica pilotessa da aver preso punti nel Mondiale di Formula Uno, l'indimenticabile Lella Lombardi.



L'automobilismo al femminile viene celebrato, a partire da questa giornata dell'8 marzo, in una mostra che si inaugura oggi presso la sede dell'ACI di Sassari, in viale Adua (primo piano, ingresso libero).

Organizzata dal fotografo sportivo Giuseppe Depalmas e da Alberto M. Pintus (autore dei libri 2Storia della Scala di Giocca – Osilo”, “50 anni di Scala Piccada” e “Il Circuito di Sassari”), la mostra è dedicata alle pilotesse e “navigatrici” sarde, alcune delle quali ancora in attività che nel corso dei vari decenni sono state protagoniste nel modo dei rally, slalom, salite.