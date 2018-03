Castelsardo. Sequestrati 2500 ricci, pescatori abusivi sanzionati per 1000 euro

Questa mattina gli uomini della Guardia Costiera di Castelsardo unitamente a personale di Porto Torres hanno sequestrato circa 2.500 ricci di mare e applicato una sanzione amministrativa di 1.000 Euro prevista dalla normativa in materia per la pesca sportiva del riccio.



Durante i normali controlli gli uomini della Guardia Costiera hanno individuato dei pescatori subaquei impegnati nella pesca del riccio in località “Peruledda” nel comune di Castelsardo. Una volta effettuati i controlli i pescatori sono risultati sprovvisti dell’autorizzazione regionale per l’esercizio della pesca subacquea professionale. Immediatamente, i militari hanno provveduto al sequestro dei 2.500 ricci prelevati abusivamente, nonché ad elevare ai trasgressori la sanzione di 1.000 Euro prevista per la pesca sportiva. L’operazione, coordinata dalla Direzione Marittima di Olbia al Comando del Capitano di Vascello (CP) Maurizio TROGU, ha permesso di impedire che i ricci finissero attraverso canali illeciti sulle tavole dei consumatori.



I ricci sequestrati sono risultati ancora vivi e, nel rispetto della normativa vigente e dell’ecosistema marino, si è provveduto al loro rigetto in mare.

A questo proposito, il Comando della Capitaneria di Porto di Porto Torres, ricorda che la normativa regionale prevede che i pescatori sportivi possano catturare i ricci di mare solo nelle giornate di sabato, domenica e festivi, con un limite giornaliero fissato a 50 esemplari.



Il Capitano di Fregata (CP) Emilio DEL SANTO, Comandante della Capitaneria di porto di Porto Torres rende noto che “i controlli in mare e sul litorale saranno regolari al fine di tutelare la salute dei consumatori e, in generale, si invitano tutti ad acquistare o consumare prodotti ittici di cui sia certificata la tracciabilità e per la quale sia comprensibile l’etichetta contenente le informazioni obbligatorie”.