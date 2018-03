Sassari. La Polizia di Stato insieme alle donne nella 7^ Edizione della Corsa in rosa

Nell’ambito dell’iniziative promosse a Sassari per festeggiare la giornata internazionale della donna, la Polizia di Stato nella giornata di domani 10 marzo p.v. sarà presente con uno stand presso Piazza d’Italia.



L’appuntamento, integrato con la manifestazione “Corsa in Rosa” che si svilupperà in 4 giornate, grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato e l’associazione sportiva dilettantistica “Currichisimagna” e la locale sezione U.I.S.P., vedrà la partecipazione di una equipe composta da unità dell’Ufficio Minori della Divisione Anticrimine della Questura, con la collaborazione di un gruppo di esperti altamente qualificati, quali un medico-psichiatra della Polizia di Stato, il tutto coordinato dal Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura.



Il programma, finalizzato all’attività d’informazione e sensibilizzazione, affronterà una tematica sentita come la lotta contro la violenza sulle donne, fornendo supporto alle vittime, ed allo stesso tempo consigli utili per combattere la violenza di genere.