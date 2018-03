A Sennori domani secondo appuntamento con "Feminos"

Dopo lo strepitoso successo registrato il 17 febbraio, lo spettacolo “Feminos” torna in scena domani al Centro culturale di via Farina con un doppio appuntamento: matinée per le scuole alle 11,30 e rappresentazione serale alle 21. Lo spettacolo è una coproduzione dell’associazioni Il Lentischio e Thetre en vol, ed è un’opera teatrale liberamente ispirata a “Amore e morte” di Antonino Rubattu, con la riduzione e traduzione in dialetto sennorese di Angela Pazzola, e la supervisione alla drammaturgia di Maria Paola Cordella.



Feminos è il primo risultato di un percorso teatrale che scava nella memoria e nelle tradizioni del luogo. Un gruppo di donne coraggiose e appassionate, supportate dell'amministrazione comunale, ha raccolto la proposta del Theatre en vol, che da anni cerca nuove strade e sperimentazioni volte all'utilizzo del mezzo teatrale come strumento di promozione e divulgazione della cultura di un luogo.



Tutto è nato con un esercizio teatrale: un dialogo tratto dal famoso dramma di Federico Garcia Lorca “La casa di Bernarda Alba”. Da lì un percorso di ricerca ha portato a scoprire la traduzione in lingua sarda del dramma di Lorca magistralmente adattata da Antoninu Rubattu, fino a una riscrittura in dialetto sennorese per una drammaturgia originale intensa ed emozionante dove Lorca e Rubattu restano una citazione chiara e salda.