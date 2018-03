Paolo Becchi a Sassari per analizzare il voto delle politiche

di SSN

Il moviimento civico Sassari Libera ha organizzato un incontro sul "dopo voto" delle recenti elezioni politiche. L'appuntamento è fissato per domani, domenica 11 marzo alle ore 17.30 nella Sala Mimosa dell'hotel Vittorio Emanuele, nel cuore del centro storico in corso Vittorio Emanuele.



L'introduzione dell'incontro "L'importanza del Civismo per la riaffermazione della politica: analisi dei risultati elettorali del 4 marzo" sarà introdotto dal responsabile politico del Movimento Sassari Libera, Luciano Sanna e moderato dall'avvocato Luigi Satta. A discutere con rappresentanti politici invitati all'incontro sarà il professor Paolo Becchi Attualmente è professore ordinario di Filosofia del Diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova. Inoltre fino al 2017 è stato professore presso l'Università di Lucerna.



Ha prodotto circa 200 pubblicazioni su temi sulla filosofia del diritto, la storia della cultura giuridica e la bioetica.Collabora con diverse riviste accademiche e non. È editorialista di Libero e ha un blog sul Fatto Quotidiano online. E' stato definito l'ideologo del M5S alla fine del 2015 ha lasciato il Movimento (avvicinandosi successivamente alla Lega Nord) scrivendo il libro Cinque Stelle & Associati.



Sua la tesi del Colpo di Stato permanente, spiegata in un libro all’origine della caduta dell’ultimo governo Berlusconi. Di recente ha focalizzato il discorso politico sulla categoria del sovranismo. Con Bagnai e Borghi è stato in Italia tra i primi critici dell’euro.