Presentate tutte le squadre della Torres tennis

di SSN

La club house del circolo della Torres Tennis, di via Coradduzza a Sassari, ha ospitato la presentazione delle squadre che saranno al via, da domani, nei rispettivi campionati di categoria. Ben 17 le formazioni schierate dal sodalizio rossoblù in questa stagione sportiva, con oltre 100 atleti impegnati, dai più piccoli dell’under 10 fino agli over 50.



Ragazzi e ragazze che saranno impegnati a difendere i colori del glorioso e storico circolo sassarese, con l’obiettivo dischiarato, per la squadra di serie C maschile, di poter ottenere il salto di categoria: «Grazie ai nostri sponsor e in particolare a “E’ ambiente” del socio David Mele al quale abbiamo chiesto un ulteriore sforzo e che ci sostiene in questo progetto sportivo – ha osservato il ds Marco Ticca – perché si tratta davvero di un impegno notevole per il circolo ma che portiamo avanti con grande orgoglio».



Il presidente Gavino Caddia ha ricordato il valore sociale oltre che sportivo delle competizioni a squadre: «Siamo impegnati su tanti fronti – ha osservato- ma lo facciamo con l’obiettivo di far crescere questi ragazzi in un ambiente sano e con i valori importanti che arrivano dallo sport».

Un ringraziamento doveroso a tutti i tecnici della scuola, diretta dal maestro Mauro Rodighiero, e a tutti coloro che collaborano, dalla preparazione atletica, allo psicologo dello sport, alla nutrizionista. Un équipe di professionisti che cura in ogni dettaglio la crescita dei ragazzi.



Ospiti della presentazione il sindaco di Sassari Nicola Sanna e l’assessore allo sport del comune Alba Canu, che hanno voluto rappresentare la vicinanza della città al mondo del tennis sassarese. Ha portato i saluti del Coni il delegato Lucio Masia, per un augurio di conseguimento di tutti gli obiettivi prefissati.

Domani già in campo la serie C maschile per la prima giornata che si disputerà sui campi del TC Porto Torres.