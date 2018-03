La Dinamo non fa sconti al Cremona

È una Dinamo bella e vincente quella che stende Cremona nell’anticipo della 6° giornata di ritorno del campionato in un PalaSerradimigni rovente. Dopo un avvio contratto i giganti si impongono sulla Vanoli Cremona di Romeo Sacchetti: in una sfida di up&down per i primi 25’, nel secondo tempo Achille Polonara (20 pt, 8 rb, 6 falli subiti) e Josh Bostic (20 pt, 4 rb, 5 as) trascinano Sassari fino al +17. L’offensiva lombarda si riporta a contatto, condotta da Fontecchio ma il Banco di Sardegna risponde compatta e ricaccia indietro Cremona. La bomba allo scadere di Dyshawn Pierre ribalta anche la differenza canestri siglando il 102-86.



Pasquini manda in campo Bostic, Bamforth, Pierre, Jones e Stipcevic, coach Sacchetti risponde con Johnson-Odom, Gazzotti, Ruzzier, Sims e Milbourne. Cremona apre le danze, i primi punti dei sassaresi portano la firma di Dyshawn Pierre. Johnson Odom cerca il primo break e conduce la Vanoli avanti, i giganti si riportano a contatto con Jones e Bamforth. La tripla di Pierre sigla la parità, con un break di 8 lunghezze il Banco mette la testa avanti. I cugini Diener accorciano le distanze, dopo 10’ è 23-21. Nella seconda frazione il Banco trova il break per scappare via. In avvio c’è il botta e risposta dall’arco tra Drake Diener e Josh Bostic, presente e passato del club: il numero 3 però è ispirato e infila 10 punti che conducono i biancoblu avanti in doppia cifra. I giganti piazzano un parziale di 16-6 con Bostic, Planinic e Spissu. A fermare l’offensiva sassarese ci sono Ricci e i cugini Diener. Al 20’ il tabellone dice 50-40. Al rientro dall’intervallo lungo Achille Polonara domina l’avvio del terzo quarto con 6 punti scrivendo il +16. Ma Cremona si sblocca con Ricci e Johnson-Odom. Rok Stipcevic ricaccia indietro gli avversari dall’arco. Cremona trova il parziale per riportarsi a contatto, Planinic infila 4 punti che danno respiro ai giganti. In chiusura di quarto Simone Fontecchio conduce i suoi al sorpasso: il giocatore azzurro -seguito da Portannese-bombarda dall’arco e permette alla Vanoli di chiudere avanti di misura al 30’ (69-70). Negli ultimi dieci minuti Achille Polonara trascina i suoi con 10 punti in avvio: bomba del Polonair, lo segue Bostic. Polonara e Bostic proseguono la corsa conducendo i giganti e scrivono 87-72. Cremona prova a rimontare condotta da Portannese e Fontecchio dalla lunga distanza. Ma Bostic ricaccia indietro gli avversari e mette a referto 20 punti, il terzo uomo insieme a Polonara e Planinic a scrivere il ventello. La bomba allo scadere di Pierre sigla il ribaltamento della differenza canestri: la Dinamo, che al PalaRadi aveva perso di 15, vince 102-86.



Grande prova dei sassaresi che chiudono con quattro uomini in doppia cifra e tre oltre il venti punti: un super Darko Planinic, dominante sotto canestro nei suoi 19’ in campo, chiude con 23 punti, 9/11 da due e 4 rimbalzi per un totaler 25 di valutazione. Bene Dyshawn Pierre (13 pt il 100% al tiro con 2/2 da tre e 3/3 da due), Marco Spissu (3 pt, 4 rb, 6 as), Rok Stipcevic (9 pt) e Shawn Jones (8 pt).



Prima della palla a due il presidente Stefano Sardara ha consegnato a coach Meo Sacchetti una targa celebrativa dei successi raggiunti insieme negli anni a Sassari. Il capitano Jack Devecchi ha invece consegnato a Travis Diener, alla prima da avversario al PalaSerradimigni, una maglia con lo slogan "Ca semus prus de unu giogu" che lo consegna alle Dinamo Legends, i giocatori che resteranno nella memoria del club. Lunedì il Banco partirà verso la Francia dove mercoledì andrà in scena la sfida di ritorno con Le Portel per la Fiba Europe Cup.



Sala stampa. Federico Pasquini commenta così la gara: “E' stata una bella partita, siamo stai bravi a limitare DJO prima con Stipcevic e poi di squadra, e bravi ad attaccare i quintetti piccoli utilizzando Planinic e i quintetti grandi ribaltando la palla. L’aspetto però più importante è stato quando all’inizio del quarto quarto loro sono entrati dentro la partita e ho visto nei ragazzi uno step mentale importante, ho visto 5 leoni pronti a combattere e con una reazione davvero di alto livello. Sono stati tutti bravissimi, Bostic e Polonara hanno fatto una grandissima gara, così come Spissu, ma la vera chiave è stata la difesa, tutti coinvolti e pur con qualche errore tutti a fare il meglio. Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo facendo".



L’ala della Dinamo Achille Polonara:”Sono molto felice di come abbiamo giocato questa partita, ci tenevamo tantissimo a vincerla e con un po’ di fortuna siamo anche riusciti a ribaltare la differenza canestri. Ci avviciniamo alla fine del campionato, tutte le gare d’ora in poi saranno come delle finali e non vogliamo fare passi falsi ed evitare errori già fatti”.



Sacchetti:” E’ stata una partita un po' up and down, siamo stati bravi a colmare il gap ma poi abbiamo subito la maggiore energia loro. Mi dà stizza perché è una delle partite in cui siamo stati più bravi nei rimbalzi eppure non siamo stati bravi a saperne approfittare e sfruttare le palle sporche. Complimenti a Sassari, come dico sempre la squadra che vince è stata la più brava".



Il play della Vanoli Travis Diener: “E’ stata sicuramente la partita più emozionante che ho giocato finora, per l’affetto incredibile da parte dei tifosi. Sono stato nervoso tutta la settimana in attesa di questa sfida. Per me e per tutta la mia famiglia questo è un ambiente davvero speciale, penso che tornerò sempre qui ogni volta che potrò per tutta la vita. Quanto alla partita, conosciamo il valore di Sassari, sapevamo che sarebbe stata una gara dura e molto importante per i playoff. Noi abbiamo giocato bene per 20 minuti ma per vincere bisogna giocare bene per tutti i 40 minuti".





Dinamo Banco di Sardegna 102– Vanoli Cremona 86

Parziali: 23-21; 27- 19; 19-30; 33-16.

Progressivi: 23-21; 50-40; 69-70; 102-86.

Banco di Sardegna. Spissu 3, Bostic 20, Bamforth 6, Planinic 23, Devecchi, Pierre 13, Jones 8, Stipcevic 9, Hatcher, Polonara 20, Picarelli, Tavernari. All. Federico Pasquini.

Cremona. Johnson Odom 9, Martin 15, Gazzotti, T. Diener 5, Ricci 4, Ruzzier 5, Portannese 15, Fontecchio 12, Sims 2, D. Diener 15, Milbourne 4. All. Meo Sacchetti