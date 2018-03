Pari interno senza reti per la Torres

di SSN

Termina 0-0 l'incontro tra Torres e Guspini Terralba. I rossoblù non riescono a trovare la via della rete in una gara sempre più difficile con il passare dei minuti. Poche anche le occasioni per i sassaresi nel corso dell'incontro.

Nella ripresa solo due sussulti: con Spinola che prende la parte esterna del palo con una gran conclusione dalla distanza e Chelo. Il suo rasoterra che non trova la porta da buona posizione.