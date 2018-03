Alghero. Barracelli, controllo e vigilanza del territorio

Il servizio di polizia rurale viene svolto su tre turni su 7 giorni a settimana, sia diurni che notturni con personale armato ed in possesso della qualifica di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria. Tutti barracelli impiegati hanno superato una visita con il medico del lavoro competente che ne ha certificato l’idoneità a prestare il servizio. Attualmente il personale è composto da 50 unità. Per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività di polizia rurale e protezione civile sono stati creati dei Nuclei operativi specializzati in alcuni dei compiti istituzionali e composti da barracelli con professionalità specifiche. A fronte delle numerose competenze istituzionalmente attribuite alla Compagnia Barracellare, l’attività svolta persegue obiettivi di tutela della sicurezza nell'agro e, su richiesta del Comune di Alghero, all'interno dell’area urbana, attraverso una molteplicità di azioni mirate.



Tra queste emerge l’aspetto relativo al controllo ed alla vigilanza sul territorio tramite l’esecuzione di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione delle discariche abusive, furti nell'agro, abigeato, caccia e pesca di frodo, incendi boschivi e lotta al randagismo. Il semplice presidio del territorio consente altresì di migliorare le condizioni di sicurezza soprattutto nell'agro ed in alcune piazze cittadine attenzionate a causa di atti vandalici.

L’impegno teso al miglioramento della sicurezza delle aree pinetate da parte dei barracelli non si limita al classico binomio controllo – sanzione, ma passa attraverso strategie di approccio e comunicazione con i tanti giovani e giovanissimi che frequentano le suddette aree in particolare nei mesi estivi e primaverili, cercando di trasmettere valori positivi di rispetto dell’ambiente, delle cose e persone. Nel 2017 sono state effettuate 2.799 ore di servizio operativo e percorsi 12.386 Km.



L’attività operativa con il passare del tempo si è intensificata, grazie anche alla stipula di una Convenzione con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte che ha permesso di creare una più efficace azione di contrasto alle azioni illecite svolte all'interno dell’area protetta. La collaborazione con il Comando della Polizia Municipale, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in particolare, ha permesso di operare in maniera sinergica in attività in cui la Compagnia Barracellare è stata chiamata a fornire il proprio supporto operativo.