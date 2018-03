Alghero, borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie

Si informa che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) deve erogare le borse di studio (Voucher “IoStudio” 2017) rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. Le borse di studio saranno erogate ai beneficiari attraverso l’emissione di voucher in forma virtuale, stampabili e spendibili presso gli esercenti appositamente convenzionati per l’iniziativa. L’importo di ciascuna borsa di studio è stato determinato in 200 euro. Tale importo potrà essere rideterminato, in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio ed alle risorse finanziarie disponibili per la Regione Sardegna per l’anno 2017 pari a 1.013.371,79 euro, nel limite massimo di 500 euro, così come previsto dalle disposizioni ministeriali. I beneficiari del Voucher “IoStudio” 2017, già titolari di una Carta dello Studente “IoStudio”, dal giorno 2 maggio 2018 potranno visualizzare il borsellino elettronico nella propria Area riservata del Portale della Carta dello Studente (http://iostudio.pubblica.istruzione.it/), quindi scegliere tra le categorie merceologiche di esercenti e l’importo del voucher da scaricare. Le somme rese disponibili non hanno un limite temporale di fruizione, fermo restando che diverranno indisponibili al venire meno della condizione di studente delle scuole secondarie di secondo grado. I beneficiari del Voucher “IoStudio” che avessero necessità di assistenza potranno contattare la redazione IoStudio – La Carta dello Studente all’indirizzo email: iostudio@istruzione.it.



Per poter accedere alle borse di studio è necessario:



1. Essere iscritti per l’a.s. 2017/2018 agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie);



2. Appartenere a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientri nella soglia massima di 14.650,00 euro;



3. Presentare la domanda al Comune di propria residenza (Ufficio: Protocollo via Columbano n° 44), ENTRO IL GIORNO 30 MARZO 2018 (ore 13:00), compilando l’apposito modulo e allegando la seguente documentazione:



fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013;



fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.



La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it, nel sito del Comune: http://www.comune.alghero.ss.it/it/servizi-al-cittadino/bandi/ e presso l’Ufficio Pubblica Istruzione (via S. Anna 38, Piazza Civica n° 2 [Palazzo Serra]) ovvero nell’INFOALGHERO Largo san Francesco - Lo Quarter .