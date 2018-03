I film nelle sale di Sassari

La programmazione cinematografica a Sassari dal 12 al 14 marzo



Lunedì 12 marzo



MODERNO CITYPLEX, v.le Umberto 18

- Lunedì in originale: Dunkirk (v.o. sottotitoli italiano) ore 20

- Film d'autore: La signora dello zoo di Varsavia ore 19.45

- È arrivato il Broncio ore 15.40

- Belle & Sebastien - Amici per sempre ore 16.00 - 17.50

- Il giustiziere della notte ore 20.20 - 22.30

- The lodgers ore 22.20 (v.m.14 anni)

- La forma dell'acqua ore 18:00

- Tre manifesti a Ebbing, Missouri ore 15.40

- Il filo nascosto ore 17.35

- A casa tutti bene ore 20.15

- Black Panther ore 17:45

- Figlia mia ore 15:50

- La vedova Winchester ore 22.15

- Red Sparrow ore 22.10

ingresso euro 8



AUDITORIUM, via Montegrappa 2

- Puoi baciare lo sposo 17:00

- L'ora più buia ore 19.15

- Chiamami col tuo nome ore 21.30

Ingresso euro 4



Martedì 13 marzo



MODERNO CITYPLEX, v.le Umberto 18

- L'arte al cinema: Hitler contro Picasso ore 17.50 (ingresso euro 10)

- È arrivato il Broncio ore 15.40

- Belle & Sebastien - Amici per sempre ore 16.00

- Il giustiziere della notte ore 20.20 - 22.30

- The lodgers ore 22.20 (v.m.14 anni)

- La forma dell'acqua ore 20:00

- Il filo nascosto ore 17.35 - 19.45

- A casa tutti bene ore 20.15

- Black Panther ore 17:45

- Figlia mia ore 15:50

- La vedova Winchester ore 22.15

- Red Sparrow ore 22.10

ingresso euro 5



AUDITORIUM, via Montegrappa 2

- Puoi baciare lo sposo 17:00

- L'ora più buia ore 19.15

- Chiamami col tuo nome ore 21.30

Ingresso euro 4



Mercoledì 14 marzo



MODERNO CITYPLEX, v.le Umberto 18

- Incontri con gli autori: Marco Tullio Giordana presenta Nome di donna ore 18.00

- I classici al cinema: Quarto potere ore 20.00

- Film d'autore: La signora dello zoo di Varsavia ore 19.45

- L'arte al cinema: Hitler contro Picasso ore 17.50

- È arrivato il Broncio ore 15.40

- Belle & Sebastien - Amici per sempre ore 16.00 - 17.50

- Il giustiziere della notte ore 20.20 - 22.30

- The lodgers ore 22.20 (v.m.14 anni)

- Il filo nascosto ore 17.35

- Black Panther ore 17:45

- Figlia mia ore 15:50

- La vedova Winchester ore 22.15

- Red Sparrow ore 22.10

ingresso euro 8



AUDITORIUM, via Montegrappa 2

- Puoi baciare lo sposo 17:00

- L'ora più buia ore 19.15

- Chiamami col tuo nome ore 21.30

Ingresso euro 4