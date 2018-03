L'AOU Sassari verso l'istituzione dei dipartimenti

Si riuniranno martedì e mercoledì i primi sei comitati di dipartimento, quelli a direzione ospedaliera, che dovranno eleggere i rispettivi direttori di dipartimento. A convocarli, per la prima riunione, è stata la direzione aziendale che incontrerà i rappresentanti dei comitati di dipartimento Medico, delle Specialità mediche e della riabilitazione, Cardio toraco vascolare, Farmaco e diagnostica quindi Amministrativo e tecnico.



L'azienda ospedaliero universitaria di Sassari prosegue quindi il suo cammino organizzativo e gestionale tracciato dall'atto aziendale. Nelle scorse settimane infatti, dopo le votazioni dei componenti elettivi dei comitati di dipartimento, la direzione aziendale ha istituito i comitati assieme alle aree di staff della direzione e alle funzioni di direzione sanitaria di presidio. L'elezione dei direttori di dipartimento, allora, chiuderà il cerchio per la formazione dei dipartimenti. Sono dodici quelli previsti in azienda, dieci dell'assistenza integrata – cinque a direzione ospedaliera e cinque a direzione universitaria – uno amministrativo e tecnico e uno delle professioni sanitarie.



«Per la prima volta, in dieci anni dalla sua nascita, – afferma il direttore generale dell'Aou Antonio D'Urso – l'azienda inizia ad avere un suo assetto organizzativo. Si tratta di un risultato importante che rappresenta un rinnovamento, anche delle relazioni tra operatori.



«L'obiettivo è migliorare i servizi per l'utenze e sviluppare senso di squadra e di appartenenza che deve contraddistinguere un'azienda vincente. Dobbiamo dimostrare senso di unità – conclude il manager – perché soltanto così i cittadini si rivolgeranno a noi con maggiore desiderio e fiducia».



Resta ancora da istituire il comitato del dipartimento delle professioni sanitarie. È in corso, infatti, la procedura di selezione per i dirigenti delle professioni sanitarie e sarà necessario indire nuove elezioni, per estendere il diritto di voto anche passivo a tutto il personale sanitario del comparto.





IL DIPARTIMENTO E I SUOI ORGANI. Il dipartimento è il modello ordinario di gestione dell’Aou di Sassari, creato per assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. È costituito dall’aggregazione delle strutture complesse (in numero non inferiore a tre ad eccezione del dipartimento delle Professioni), dalle strutture semplici dipartimentali, da strutture semplici articolazioni di struttura complessa e dai programmi intra o interdipartimentali.



Il dipartimento, che svolge un ruolo gestionale e funzionale, è composto da due organi: il comitato di dipartimento e il direttore.



I primi hanno al loro interno componenti di diritto, a esempio i direttori delle strutture complesse, i dirigenti responsabili delle strutture semplici dipartimentali, quindi componenti elettivi, cioé rappresentanti dei dirigenti tra medici ospedalieri e universitari, amministrativi e tecnici, sanitari non medici e personale del comparto.



Il direttore del dipartimento, invece, ha la responsabilità complessiva della gestione del dipartimento. Viene nominato dal direttore generale tra i direttori titolari delle strutture complesse che fanno parte del dipartimento, sulla base di una rosa di candidati presentata dal comitato di dipartimento. Nei dieci dipartimenti ad assistenza integrata il direttore è nominato dal direttore generale di intesa con il rettore. Il direttore di dipartimento, che mantiene la direzione della sua struttura, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.