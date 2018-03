Olbia. Marjiuana e cocaina, un arresto dei carabinieri per spaccio

Nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio dedicato a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti a Olbia, soprattutto tra i giovani, i Carabinieri del NORM del Reparto Territoriale di Olbia hanno fermato e controllato un giovane con precedenti specifici e, visto l’atteggiamento nervoso ed i precedenti, si sono recati presso l’abitazione dove hanno eseguito una perquisizione domiciliare. A casa è stato trovato un sacchetto contenente circa 140 gr di marijuana, 7 grammi di cocaina, 270 euro probabilmente provento dello spaccio e materiale per il confezionamento. Quanto trovato nel corso della perquisizione è stato sottoposto a sequestro, mentre A.D., un disoccupato cl 98 di Olbia è stato dichiarato in arresto ed accompagnato presso il Reparto Territoriale dei Carabinieri di Olbia per gli atti di rito.