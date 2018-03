Dinamo-Le Portel, Pasquini: "Ci teniamo a fare bene e andare avanti"

Le parole di coach Federico Pasquini in vista della gara di Fiba Europe Cup che domani vedrà i giganti in campo contro i francesi di Le Portel



I giganti sono partiti ieri per raggiungere la Francia dove domani, alle 20:00, sul campo della Chadron Arena giocheranno il secondo atto della gara di Fiba Europe Cup contro Le Portel.

Dopo la solida vittoria della gara di andata al PalaSerradimigni, mercoledì scorso , chiusa con un vantaggio di 17 punti, coach Federico Pasquini e i suoi sono pronti a dare il meglio anche fuori casa: “Andiamo a giocare il ritorno a Le Portel per quello che è il secondo tempo di questa sfida – afferma il coach biancoblu - L’approccio sarà importante perché chiaramente chi gioca in casa gara 2 si porta dietro la spinta da parte del pubblico. Abbiamo un obiettivo e abbiamo in testa - come sicuramente lo hanno loro - quelle che sono le cose da migliorare e rivedere alla luce di gara 1 giocata da noi. E’ evidente che dobbiamo essere più bravi ad attaccare il loro press - sottolinea - più bravi a lavorare a livello fisico vista la loro stazza, e concentrati nel riprodurre quello che abbiamo fatto nel finale della gara di andata. Ci teniamo a fare bene e a prepararci ad un altro step di questa competizione”.