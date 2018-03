La Torres “è ambiente” vola nella prima giornata Serie C maschile

Buona la prima per i ragazzi della Torres Tennis “è ambiente” impegnati nella sfida di apertura della stagione di campionato serie C sul campo del TC Porto Torres. Il risultato finale di 6 incontri a 0 non ammette repliche. Nei singolari Monte si impone 6-1 6-2 su Pia, Pintus 6-1 6-0 su Proli, Pinna 6-2 6-2 su Porcu mentre Sarais ha la meglio su Lepori con lo score finale di 6-2 6-0.



Due successi anche nei doppi: la coppia Pintus/Sarais vince in due set 6-2 6-4 su Pia /Proli mentre Pinna/Monte superano Idini/Fragasso con il parziale di 6-1 6-0. La Fase a gironi ha preso avvio domenica e proseguirà il 18 e 25 Marzo. A seguire le sfide di aprile (8 – 15 – 22 – 29). Le date dei Play- off/out sono 20 e 27 Maggio. Il campionato è formato da 16 squadre in 2 gironi da 8. Le prime due squadre di ogni girone disputano le semifinali. La Torres partecipa con due formazioni A e B inserite nei due gironi:





Girone 1

CT DECIMOMANNU

CT MACOMER

POGGIO SV

QUATTRO MORI TT

TC CAGLIARI B

TC ITTIRI

TC PORTOTORRES

TORRES TENNIS A "E' AMBIENTE"



Girone 2

SPORTING CT QUARTU

TC 70 ORISTANO

TC ASSEMINI

TC CAGLIARI A

TC SU PLANU

TC TERRANOVA AZIMUT INVESTIMENTI

TENNIS CLUB CALANGIANUS

TORRES TENNIS B