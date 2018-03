Denise Piroddu, della Polisportiva Athlon Sassari si conferma Campionessa d'Italia 2018

Denise Piroddu medaglia d’oro si conferma Campionessa d'Italia 2018,

nella Lotta Stile Libero Olimpica. Ai Campionati Italiani Esordienti Femminili di Lotta Stile Libero sabato 10 e domenica 11marzo, hanno partecipato 61 Società sportive e oltre 390 atleti, selezionati da ogni regione d'Italia, la manifestazione si è svolta al PalaPelicone del Centro Olimpio Federale

di Ostia Lido (RM). La Polisportiva Athlon Sassari, allenata da Mario Piroddu, ha schierato in campo due Lottatrici, le quali hanno saputo difendere i colori della nostra isola e portare a casa un grande risultato. Si conferma campionessa d'Italia nella classe Esordienti anno 2018, Denise Piroddu, che

ha gareggiato nella categoria di peso kg. 36, vincendo nettamente quattro combattimenti per manifesta superiorità e atterramento prima dell’limite, compreso l’ultimo combattimento contro la Piemontese Petruzza Arianna, del Cus Torino. Inoltre, la Federazione Nazionale FIJLKAM Lotta, a premiato Denise Piroddu con una targa ricordo, come l’atleta più giovane della campionato Italiano Esordienti Femminili. Un quarto posto ai piedi del podio arriva da Claudia Zuri che ha gareggiato nella categoria di peso Kg. 42, alla sua prima esperienza agonistica, che ha sostenuto ben quattro combattimenti, con due vittorie e due sconfitte, perdendo di stretta misura il bronzo contro la Napoletana Sara Sabatino del club Wrestling Liuzzi Napoli.