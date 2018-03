Cagliari. Contrasto allo spaccio, 6 soggetti segnalati alla prefettura

Durante le attivita’ di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le fiamme gialle del comando provinciale di Cagliari, con lo specifico impiego delle unita’ cinofile, hanno effettuato, nelle ultime ore, nel territorio della provincia, numerosi interventi. Presso l’aeroporto di elmas in un primo controllo, una trentenne e’ stata trovata in possesso di 1,6 grammi di hashish. In un secondo intervento i finanzieri hanno rinvenuto, nella disponibilita’ di un soggetto di nazionalita’ francese, classe 1962, 13,2 grammi di marijuana. Al porto di Cagliari, i finanzieri hanno individuato un soggetto italiano di 25 anni, appena sbarcato dal traghetto proveniente da civitavecchia, con 0,4 grammi di hashish e uno spinello.



Sempre nel capoluogo, presso la stazione degli autobus, i finanzieri di cagliari unitamente alle fiamme gialle di sanluri hanno rinvenuto 5 grammi di hashish nella disponibilita’ un minorenne, 1 grammo di marijuana addosso ad un soggetto di 37 anni e 1,2 grammi di hashish nei confronti di un soggetto di 23 anni. Durante la perlustrazione delle aree limitrofe, sono stati trovati ulteriori 5 grammi di hashish abbandonati tra i cespugli. Presso la stazione marittima del porto di cagliari, i baschi verdi del gruppo, unitamente ai finanzieri della tenenza di sarroch, hanno rinvenuto e proceduto al sequestro di 14,9 grammi di hashish e 4,00 grammi di marijuana che erano stati abbandonati da ignoti. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e i sei soggetti identificati sono stati segnalati alla prefettura di cagliari. Dall’inizio dell’anno sono 93 le persone segnalate alla locale autorita’ prefettizia a seguito dei controlli operati a contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti.