Sassari, acqua di nuovo potabile a San Giuseppe, Carbonazzi e Serra Secca

Nei quartieri di San Giuseppe, Carbonazzi e Serra Secca l'acqua è di nuovo potabile. Secondo le ultime analisi compiute dall'ATSSardegna di Sassari Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione i parametri sono rientrati nella norma, pertanto il vicesindaco Fabio Pinna ha revocato parzialmente l'ordinanza che ne vietava il consumo umano diretto. Persiste invece il divieto a Lu Fangazzu (viale Adua, via Dessì, via Lu Fangazzu e via Fadda).