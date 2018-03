Alghero. Festa del cacciatore, l'occasione per essere vicini ai meno fortunati

Anche quest'anno, Alghero ospiterà la Festa del cacciatore, voluta fortemente da tutti i cacciatori della Riviera del corallo. Un momento di festa nato con tanti obiettivi, primo tra i quali, la solidarietà e la beneficienza. Un momento importante per i cacciatori, spinti anche dal sostegno dei cittadini che nella scorsa edizione hanno partecipato numerosi. Una giornata conviviale che si ripete anche nel 2018 sul lungomare Barcellona. E come lo scorso anno tutto l'incasso sarà devoluto in beneficenza. Nella passata edizione il destinatario del beneficio era stato il Polisoccorso di Alghero, e anche per questa edizione l'incasso sarà destinato alla stessa associazione. La festa si svolgerà il giorno 17 e 18 marzo 2018, come punto di partenza all'altezza del Piazzale della pace. Il comitato ringrazia Il Comune di Alghero, Fondazione Meta e tutte le attività che col il loro contribuito, hanno reso possibile la realizzazione di questo evento