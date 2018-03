Al via il progetto Dinamo 2000 a Osilo. La nuova realtà sportiva sarà il minibasket

Importante accordo fra Dinamo 2000 e l'ente di promozione MSP Italia che ha attivato una partnership con il sodalizio sassarese per portare il minibasket a Osilo. Presto si terrà un Open Day Minibasket del nuovo centro minibasket affiliato Dinamo2000. Dalle 18.00 alle 20.00 il martedì e giovedì si inizierà a respirare aria di minibasket a Osilo. Corsi bisettimanali o monosettimanali (per chi pratica già altre discipline).



Arriva la Dinamo2000 società partner nel progetto Dinamo Academy insieme alla Polisportiva Dinamo societa' di Seria A, la Dinamo 2000, con la sua esperienza ventennale nel settore minibasket. Le attività di minibasket sono aperte a bambine e bambini che si vogliono cimentare nel favoloso mondo della palla a spicchi. Una nuova realtà targata Dinamo2000, grazie all’accordo tra il club e l'ente di promozione MSP nella persona di Walter Falchi con la collaborazione di Antonello Budroni. Le lezioni saranno tenute presso il Palasport Comunale di Osilo, una bellissima struttura presa in gestione, da istruttori qualificati con grande esperienza nel settore .



Si tratta di un'altra iniziativa importante che guarda ai giovani di Osilo, per offrire loro un apertura al mondo dello sport e nello specifico del minibasket, ampliando il progetto del Club biancoverde inserito nel programma Dinamo Academy per la crescita del movimento e per la formazione dei cestisti del futuro in Sardegna. Per tutti gli iscritti il certificato medico di buona salute è obbligatorio. Per informazioni e iscrizioni si può telefonare ad Antonello Pilia 339.1328218 - 346.6821346 o scrivere all'indirizzo mail dinamobasket2000@libero.it