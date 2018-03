Burian 2, la primavera inizierà sotto lo zero

Nonostante il tepore di questi giorni ci regali un inizio primaverile davvero piacevole, non dobbiamo mettere via i cappotti. Ce lo dicono tutti gli esperti meteo. Tra qualche giorno, dal 18 al 24 marzo, una consistente massa d'aria gelida coprirà l'Europa e purtroppo arriverà anche in Italia. Questo vortice d' aria che arriva dalla Russia, è stata nominata Burian 2. Un campo di alta pressione che si sta posizionando sulla Scandinavia, favorirà l'afflusso di aria gelida che si ammasserà sull'Europa centrale. Partirà dalla Russia e toccherà tutto il bacino del Mediterraneo, Italia compresa.



Un crollo climatico impressionante che distruggerà le colture e gli alberelli da frutto che a marzo stanno germogliando. Non solo. Le temperature torneranno a sfiorare lo zero anche in Italia e non mancheranno le perturbazioni, così come saranno probabili violenti nubifragi. La speranza, ma i metereologi ne sono certi, è che si tratti dell'ultima "Burianata". Potrebbe essere l'ultima vera ondata di freddo prima di lasciar spazio finalmente all'arrivo della primavera.