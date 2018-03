MMA, arriva a Sassari la sesta edizione del Colosseum

Il galà delle arti maziali miste si svolgerà il prossimo sabato 24 marzo alle 20 al PalaSimula, in via Poligono, a Sassari. E sarà spettacolo assicurato ancora una volta per gli amanti di questa disciplina che anno dopo anno continua ad avere sempre più appassionati e praticanti in tutta l'Isola.



Ancora una fatica per l'organizzatore GianMario Mereu che ha deciso di dare spazio allo spettacolo con match di ottimo livello offrendo una serata diversa dal solito, in pieno stile MMA, in un format collaudato e capace di attirare l'attenzione ogni volta di più.

"Il nostro lavoro ha sempre prodotto qualità, sia sotto il profilo degli atleti, sia degli eventi che abbiamo deciso di inserire in tutte le serate- spiega Mereu- e questo nonostante tutte le difficoltà per organizzare un evento del genere. La sesta edizione dimostra una volta di più il fatto che il Colosseum sia diventato uno degli eventi più seguiti. E questo non può che farci piacere e rappresentare allo stesso tempo uno stimolo per fare sempre meglio."



In programma 5 match di preliminary card e 6 match di main card. Nella main card i migliori atleti sardi, Mirco Marogna, Davide Martinez, Alessio Chessa, Elia Madau, Silvano Pais e Nicola Chessa, che sfideranno atleti che arriveranno dalla penisola e dall'estero. A dimostrazione della qualità della manfestazione che dopo cinque edizioni si è affermata non solo in Sardegna ma anche ben oltre il Tirreno.



Quest'anno il tema dell'evento si è spostato dai gladiatori alle tradizioni sarde, ai suoi scenari, alla voglia di combattere e primeggiare. Saranno numerosi i riferimenti alla Sardegna partendo dalle ambientazioni fino ad arrivare alle tradizioni che saranno raccontate tra gli antri anche dalle maschere Thurpos di Orotelli. E poi come sempre spazio allo spettacolo - nello spettacolo- in una serata condita da tanta musica, corpi di ballo ed intrattenimento per il pubblico, insieme al cabaret di Giuseppe Masia, ospite gradito e di grande richiamo all'interno del Colosseum. Per una sesta edizione che si preannuncia ancora una volta pirotecnica.