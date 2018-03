Piras:"Gli interventi della giunta regionale hanno accompagnato la ripresa economica della Sardegna"

“Abbiamo una nostra visione di sviluppo industriale della Sardegna e la stiamo portando avanti per dare concretezza ai tanti progetti elaborati in questi anni per sostenere la ripresa economica dell’isola”. Lo ha detto l’assessora dell’Industria, Maria Grazia Piras, intervenendo in Consiglio regionale nel dibattito sulla situazione industriale della Sardegna. “Quattro anni fa abbiamo trovato una situazione di crisi drammatica – ha ricordato l’assessora – speravamo fosse di breve durata, invece solo l’anno scorso abbiamo registrato un’inversione di tendenza e oggi vediamo i primi risultati positivi e i segnali di una vera ripresa. Nel 2014 ci siamo posti soprattutto due obiettivi: da un lato, salvare le aziende in crisi e mantenere l’industria di base, nata negli anni settanta, perché riguarda migliaia di lavoratori: dall’altro, delineare una serie di progetti che avessero la sostenibilità alla base dello sviluppo dell’isola. Contemporaneamente abbiamo risolto problemi strutturali importanti: costi ridotti dell’energia a favore di imprese energivore, alcune delle quali dell’agroalimentare, grazie alla legge voluta da Regione e Governo, Piano della metanizzazione, bandi per le imprese e sostegno all’export delle aziende, in particolare dell’ICT e dell’agroalimentare. A questo si aggiunge una programmazione di tutto il sistema energetico sardo con un forte impulso alle rinnovabili, alla mobilità elettrica e all’efficientamento energetico, puntando soprattutto sulla sostenibilità dello sviluppo economico. Si tratta di azioni fondamentali – ha concluso l’assessora Piras – per accompagnare la ripresa economica e garantire stabilmente il rilancio delle attività produttive e dell’occupazione”.