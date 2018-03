Sassari. Sgominata banda dedita al traffico e allo spaccio di droga

Durante le prime ore del mattino gli agenti della Polizia di Porto Cervo, unitamente a quelli di Ozieri ed Olbia, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine hanno eseguito numerose misure cautelari nei confronti di una banda dedita al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.



L’operazione, denominata “Bella Vita 2017”, è il risultato di un’articolata attività d’indagine avviata già dalla primavera dello scorso anno. Sono state eseguite 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 2 ordinanze agli arresti domiciliari ed una dell’obbligo di dimora. Uno dei soggetti destinatari dell’obbligo di dimora è stato tratto in arresto sempre questa mattina perchè durante le perquisizioni, è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina. Inoltre nell’ambito della stessa operazione è stato notificato ad una minore, un provvedimento della permanenza in casa, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Sassari. I destinatari dei provvedimenti risultano far parte a vario titolo di un'organizzazione dedita allo spaccio di marijuana e cocaina che operava nel nord-est della Sardegna, principalmente tra Arzachena ed Olbia e che aveva tra gli acquirenti numerosi minorenni.