Il Cannonau Riserva di Santa Maria La Palma premiato con una medaglia d’oro al Berliner Wein Trophy

La Cantina Santa Maria La Palma riceve un nuovo premio internazionale: il Cannonau Riserva 2014 si è aggiudicato la prestigiosa medaglia Grande Oro nel concorso Berliner Wein Trophy 2018.



Il Berliner Wein Trophy è la più grande e importante degustazione di vini internazionali della Germania. Quest’anno una giuria di circa 200 esperti, riunita a Berlino Tegal, ha degustato circa 6.700 etichette diverse, classificandole e selezionando quelle meritevoli di un particolare riconoscimenti. Sulla base delle restrittive linee guida dell'OIV (International Organization for Vine and Wine, ente che monitora l’evento), solo il 30% dei prodotti presentati può essere premiato con una medaglia.

Il Cannonau Riserva è riuscito a posizionarsi in maniera eccellente, ricevendo una medaglia d’Oro.

Il riconoscimento premia l’impegno del team della Cantina Santa Maria La Palma, dei soci conferitori e del team di esperti ed enologi che studia e affina costantemente i vini, alla ricerca della qualità. Grazie a questo lavoro la Cantina, accanto ai vini bianchi di cui è produttrice storica, sta riuscendo a far emergere anche i suoi vini rossi, dal Cagnulari al Cannonau, sino al Cannonau Riserva.



Un importante riconoscimento l’azienda e per il territorio di Alghero, sempre più vocato a una produzione d’eccellenza.

Il presidente, lo staff, il management e tutti i dipendenti della Cantina Santa Maria La Palma si mostrano estremamente soddisfatti per i risultati conseguiti, frutto dell’innovazione e del lavoro quotidiano degli oltre 300 soci che coltivano oltre 700 ettari di vigneti nel nord ovest della Sardegna.