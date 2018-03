Olbia. Pesca abusiva di ricci, sequestrati oltre 300 esemplari

Ieri gli uomini della Guardia Costiera di Olbia hanno individuato e sanzionato un pescatore abusivo di ricci di mare.



Una volta pervenuta la segnalazione gli agenti dopo aver localizzato il pescatore, hanno recuperato una cesta con oltre 300 ricci, di cui alcuni già aperti e spolpati, accertando e contestando una serie di violazioni. Il pescatore abusivo infatti, aveva pescato un quantitativo di ricci superiore a quanto prevede la normativa regionale, in tempi vietati, visto che la pesca del riccio di mare è praticabile solo nei weekend, ma soprattutto, un ingente numero di esemplari risultava essere sottomisura.



Tale controllo ha permesso di scongiurare un danno ambientale in quanto le colonie di echinodermi sono in grave pericolo in tutti gli areali del Mar di Sardegna. Il personale della Guardia Costiera ha sequestrato i circa 300 esemplari di riccio di mare ed elevato il relativo verbale amministrativo. I ricci sono stati rigettati in mare.