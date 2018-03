Oggi a Sassari la celebrazione del Precetto Pasquale a favore delle Forze Armate

Si è svolta oggi, a Sassari, la celebrazione del Precetto Pasquale a favore delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato. La funzione religiosa, officiata dall’arcivescovo di Sassari, Monsignor Gian Franco Saba, è stata concelebrata dal cappellano militare della Brigata Sassari, Don Pietro Murgia, e dagli altri cappellani dei Corpi armati dello Stato nella chiesa di Santa Maria di Betlem.



La messa, anche quest’anno organizzata dalla Brigata Sassari, ha visto la partecipazione di tutte le massime cariche istituzionali insistenti nell’area di Sassari e delle associazioni Combattentistiche e d’Arma. Durante l’omelia, Monsignor Saba ha ricordato coloro che hanno sacrificato la propria vita nell’assolvimento del proprio dovere e ha elogiato l’opera quotidiana che ogni donna e uomo in divisa compie con passione a favore del proprio Paese, ringraziandoli per il loro impegno.



Il Precetto Pasquale, oltre ad un momento di religiosa riflessione in prossimità della Santa Pasqua, è stato ancora una volta un’occasione per testimoniare la solida unione tra le Forze istituzionali dello Stato che operano quotidianamente in favore della collettività garantendo la sicurezza dei cittadini.