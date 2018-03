Sassari. Rinviato di una settimana il St.Patrick's Day

Il brutto tempo previsto per il fine settimana ha convinto gli organizzatori del "St.Patrick's Day" a rinviare la manifestazione di una settimana. Si terrà quindi il 24 marzo in via Asproni l'appuntamento, organizzato dall'associazione Eventi6 e patrocinato dal Comune di Sassari, con una lunga giornata a base di pietanze tipiche irlandesi, musica dal vivo, animazioni per bambini e ovviamente l’immancabile birra per celebrare al meglio una festa che, pur non rientrando nelle tradizioni locali, sta diventando un appuntamento atteso in città.