“Gratitudine” il nuovo singolo della band sassarese Magar

Disponibile dal 16 marzo 2018 il primo singolo “Gratitudine” dei Magar estratto dal nuovo disco “Capolinea”, che ne anticipa l’uscita prevista per il 30 marzo, distribuito e promosso da Alka Record Label. I Magar nascono nell’inverno del 2000 nella provincia di Sassari. Nel corso degli anni la formazione della band subisce diversi cambiamenti fino ad arrivare alla stabilità con Mirko Mariani (voce, chitarra), Davide Mulas (chitarra), Tore Falchi (basso), a cui si sono aggiunti Andrea Careddu (chitarra) e Giuseppe Tedde (batteria). I Magar, si propongono con un suono decisamente rock-pop con venature blues, partecipando a diverse manifestazioni e vincendo svariati concorsi nel panorama regionali come: “Top Sardinia MP3”, Festival di Tula, “Concerto per Pina”, molti altri. Nel 2006 pubblicano il loro primo CD omonimo “Magar” che presentano al pubblico nella trasmissione televisiva “Zentenoa” di Giò Leonardi, inserendosi nella playlist di alcune radio isolane.



Nell 2008 esce il secondo album dal titolo “Dentro e Fuori”, presentato in anteprima ai lettori di “Sonos e Contos” mensile regionale sardo nel numero di Dicembre. Il nuovo lavoro discografico apre le porte di diverse emittenti televisive sarde, tra cui Sardegnauno, Teleregione e Tcs, e nuomerosi concerti tra piazze e locali dell’isola. Nel settembre 2015, Mirko Mariani cofondatore del gruppo, lascia definitivamente i Magar, che nell'estate dell'anno successivo pubblicano l'EP dal titolo “Televergogna”, con un nuovo sound, e la voce graffiante e potente del nuovo cantante, già chitarrista della band, Andrea Careddu. Da qui si apre un nuovo capitolo per la band sarda, tra numerosi concerti e la vittoria regionale di Rock Targato Italia, iniziano la collaborazione con Alka Record Label, etichetta indipendente Ferrarese, con la quale realizzano il nuovo EP “Capolinea”, prodotto da Massimiliano Lambertini e Michele Guberti presso il Freedom Recording Studio a Jolanda di Savoia (FE), post-produzione e mastering a cura di Luca Pernici (Ligabue, Mario Biondi). Registrato e mixato da Michele Guberti presso il Freedom Recording Studio (FE), prodotto da Massimiliano Lambertini, Michele Guberti e Magar, post-Produzione e Mastering di Luca Pernici, montaggio video a cura di Ennio Solinas.



Ecco i Magar: www.facebook.com/MAGAR.BAND

www.alkarecordlabel.com