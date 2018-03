Sassari. Partono i nuovi cantieri per l'inserimento della fibra ottica

Partono lunedì 19 marzo i nuovi cantieri in via Fermi (da via Dolcetta a largo Molino a Vento), in viale Dante (da via Catalocchino), via Dolcetta (da via Fermi), via Porcheddu (da via Fermi a via Simon), via Simon (da via Porcheddu a via Carlo Felice) per la posa della fibra ottica di Open Fiber. Anche in questi casi la società utilizza tecniche come la “minitrincea” e “trincea tradizionale”, modalità a basso impatto ambientale e che riducono al minimo i disagi. Per completare le operazioni, gli addetti di Open Fiber potrebbero chiedere di entrare negli atri dei palazzi. Saranno riconoscibili da un tesserino e nei giorni precedenti la stessa azienda lascerà un avviso nei portoni.