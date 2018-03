Intimidazioni ad amministratori di Ozieri e Tula per l'impegno a favore dell’inclusione dei migranti

“Stiamo organizzando un incontro con gli studenti delle scuole superiori di Ozieri per discutere con loro, in modo sereno e rispettoso, dei temi legati ai flussi migratori e all’accoglienza dei richiedenti asilo, questioni su cui occorre offrire corrette informazioni per consolidare la cultura del dialogo e della tolleranza ”.



Lo ha detto l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu, che manifesta vicinanza e solidarietà al sindaco e al consigliere comunale di Ozieri, Marco Murgia e Davide Giordano, e al primo cittadino di Tula, Gino Satta, che hanno subito minacce e intimidazioni per il loro impegno a favore dell’inclusione dei migranti nel tessuto sociale delle comunità che amministrano.



“E’ fondamentale –chiarisce l’assessore Spanu - coinvolgere i giovani, confrontarsi con loro per smontare i tanti pregiudizi e le false verità che contribuiscono a creare visioni distorte sulle migrazioni che dobbiamo affrontare e gestire con spirito umanitario e grande senso di responsabilità. Nel corso di questi mesi abbiamo incontrato oltre mille studenti degli istituti superiori della Sardegna. Mi sembra il modo migliore per ribadire che i richiedenti asilo non costituiscono un pericolo per le città e i paesi in cui sono ospitati e che non rappresentano una minaccia per i nostri giovani alla ricerca di un posto di lavoro. La Regione ha da tempo puntato, con la collaborazione dell’Anci e delle Prefetture, su un sistema di accoglienza diffuso ed equilibrato nel territorio. Stiamo concentrando i nostri sforzi sulla creazione degli Sprar che possono realizzare nei territori positivi modelli di ospitalità. Per questo voglio ringraziare tutti gli amministratori locali che si stanno impegnando in modo costruttivo proprio sul rafforzamento della rete Sprar e che stanno attuando buoni progetti di inclusione e integrazione”.



Intanto prosegue l’iniziativa “La Regione incontra le scuole” finalizzata a creare un quadro di informazioni corrette sul fenomeno migratorio. L’assessore Spanu domani mattina, con inizio alle 9, incontrerà gli studenti del Liceo “Eleonora d’Arborea”. Il prossimo 23 marzo invece l’esponente della Giunta si confronterà con gli studenti del Liceo Statale “Benedetto Croce” a Oristano.