Porto Torres. Interruzione erogazione idrica il 20 e il 21 marzo

Abbanoa ha comunicato al Comune di Porto Torres che sono stati programmati interventi da eseguire presso l'impianto di potabilizzazione di Truncu Reale. Per l'esecuzione di tali interventi l'ente gestore della rete dovrà necessariamente eseguire delle chiusure nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 marzo. È prevista la chiusura dell'erogazione idrica nel quartiere di Serra Li Pozzi dalle ore 4:00 del 20 marzo alle ore 8:00 del 21 marzo e nel Centro abitato di Porto Torres dalle ore 10:00 del 20 marzo alle ore 8:00 del 21 marzo. Abbanoa informa che sarà cura del gestore stesso “contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile”. Per far fronte alle emergenze verrà attivato un servizio di autobotte in via delle Vigne, nei pressi del Campo Sportivo.



Gli interventi all'impianto di Truncu Reale prevedono la riparazione della condotta Dn. 900 in uscita dai filtri di sabbia, l'installazione del misuratore in ingresso all'impianto, l'attivazione del bypass già predisposto per garantire la portata in uscita durante l'attività di pulizia delle vasche.