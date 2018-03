Aeroporto di Alghero, nuovi collegamenti e nuove compagnie per la Summer 18

Per la Summer 2018 sull’aeroporto di Alghero ruoterà un network di 52 Destinazioni (linea e charter) servite da 16 compagnie aeree che opereranno su 16 mercati internazionali: Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Rep. Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria oltreché quello domestico Italiano.



Il network è stato presentato oggi agli stakeholder del Nord-Ovest dal Direttore Generale della Società di gestione dell’aeroporto di Alghero, Mario Peralda e dal Responsabile Marketing Aviation Raffaele Ciaravola, che hanno illustrato le dinamiche che hanno portato alla sua costruzione.



Nell’occasione sono state espresse considerazioni estremamente positive sulle possibilità scaturite dalle campagne marketing di destagionalizzazione varate dall’Assessorato del Turismo che hanno trovato piena sinergia con le politiche commerciali della Società di Gestione e con le iniziative messe in campo da Federalberghi.



Saranno 9 i collegamenti incrementali operati e che vedranno l’esordio anche di partner “inediti” per l’aeroporto algherese come VUELING Airlines e CORENDON Airlines, oltre che da EASYJET, VOLOTEA, WIZZ AIR, BLUE air, che incrementano la loro presenza.



Felicemente confermati anche gli operativi di ALITALIA e SMARTWINGS e l’imponente network estivo di RYANAIR, che l’aeroporto considera un player di primaria importanza”.



Nel dettaglio, i nuovi collegamenti riguardano VUELING che collegherà lo scalo con BARCELLONA El Prat, VOLOTEA che connetterà Alghero con Madrid e Napoli, EASYJET che ha aperto un collegamento annuale con Londra Luton ed il nuovo collegamento con Napoli, CORENDON Airlines che opererà su Amsterdam e Mastricht e, in modalità charter, su Bilbao e Malaga (grazie a questi ultimi sale a 27 il numero dei collegamenti charter).





Questo il dettaglio delle destinazioni per Compagnia:



Ryanair conferma la Base Estiva e volerà verso Bruxelles, Francoforte, Monaco, Londra, Eindoven e Bratislava che si aggiungono ai voli annuali per Bologna, Bergamo e Pisa;

EasyJet rafforza la sua presenza sull’aeroporto di Alghero aprendo i voli per Napoli e Londra Luton. La compagnia ha inoltre incrementato frequenze sui voli per Venezia e consolida la presenza su Milano Malpensa e Ginevra;

Wizz Air, la low cost leader dell’est e centro Europa, incrementa i collegamenti per Budapest (Ungheria), Varsavia e Katowice(Polonia) e consolida i voli annuali per Bucarest (Romania);

Volotea, la low cost dinamica, amplia i collegamenti introducendo Napoli e Madrid ed incrementa gli storici voli per Venezia, Verona e Genova;

Vueling, la low cost iberica, è una novità per Alghero ed apre i collegamenti verso Barcellona, aeroporto principale di El Prat;

Blue Air ha confermato per la stagione Estiva, i voli annuali per Torino e la tratta Roma Fiumicino in regime di Continuità Territoriale;

Alitalia che vola in continuità territoriale verso Milano Linate;

Smartwings, la low cost Ceca conferma i voli per Praga;

Corendon Airlines apre i nuovi collegamenti verso Amsterdam e Mastricht (collegamenti misti charter e linea).