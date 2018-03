Sporter, da Cagliari a Riccione, il nuoto sassarese cresce con i giovani

di SSN

Dal 9 all’11 marzo si sono svolti a Cagliari nella Piscina di Terramaini le Finali Regionali dei Campionati di Categoria Giovanili. Il team della Sporter Sassari allenato da Stefano Masala, Carlo Capotosti e Danilo Lanzi, composto da circa 25 atleti, ha raggiunto un brillante terzo posto di squadra nella categoria Ragazzi, aggiudicandosi diversi titoli regionali.



Per il settore Maschile: Gianluca Russu primo nei 100 e 200do e terzo nei 200 misti, Samuele Calaresu primo nei 200 sl e terzo nei 400sl, Matteo Capotosti primo nei 400 sl , 200de e secondo nei 400mx, 200sl e 1500 sl, Samuele Serra secondo nei 1500sl, Leonardo Congiu primo nei 100 rana e secondo nei 200 rana, Riccardo Anedda primo nei 100 e 200 dorso.



Per il settore Femminile: Georgina Chadwhik prima nei 100, 200 dorso, 400sl, 800sl e seconda nei 200 sl, Beatrice Serra seconda nei 200 rana e 400 misti.

Una tre giorni da incorniciare, oltre alle prestazioni individuali si aggiungono i risultati delle staffette: primo posto nella 4x200 sl con Samuele Calaresu, Gianluca Russu, Matteo capotosti, Riccardo Calvisi e nella 4x100 mista Gianluca Russu, Leonardo Congiu, Matteo Capotosti, Riccardo Calvisi a soli 7 decimi dal record Sardo di Categoria, per finire un secondo posto nella 4x100 sl con Calvisi Riccardo, Samuele Calaresu, , Matteo capotosti, Mauro Calvisi.



Non da meno il settore Femminile che arriva secondo nella 4x100 e 4x200 sl con Georgina Chadwhik, Sara Masala, Beatrice Usai, Beatrice Serra, e terza nella 4x100 mista con Georgina Chadwhik, Sara Masala, Beatrice Usai, Beatrice Serra.



"Sono molto soddisfatto di come sono andati questi campionati, soprattutto per il settore Femminile che ha dato segnali incoraggianti di ripresa - dice Stefano Masala, presidente della Sporter- Un progetto che nasce circa 15 anni fa, ma che non perde energia motivazionale. Siamo presenti in tutte le categorie agonistiche, sempre ai vertici della classifica regionale ma anche Nazionale. Da diversi anni presenziamo costantemente ai Campionati Nazionali di Categoria e nel 2017 siamo arrivati 32simi nella Classifica Nazionale di società della categoria ragazzi su 135 società. A dimostrazione dell'entusiasmo e della professionalità del nostro staff".



Negli ultimi Campionati Regionali, oltre agli indiscutibili risultati, la Sporter ha piazzato tre atleti ai Campionati Nazionali di Categoria (a Riccione dal 26-28 marzo prossimi): Gianluca Russu (200 dorso), Enrico Manzoni(50/100 rana), Anedda Riccardo (200do) e tre staffette 4x100/200sl e 4x100 mista con Samuele Calaresu, Matteo Capotosti, Leonardo Congiu, Gianluca Russu, Ricccardo Calvisi, Mauro Calvisi. Tutti segnali incoraggianti che gratificano il lavoro svolto durante la prima parte della stagione