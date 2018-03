Borderline Sassari: analisi sulla figura dell'omosessuale nel cinema italiano

di SSN

Ne avete di Finocchi in casa? La battuta di Totò, in uno dei suoi film memorabili, dà il titolo al documentario di Andrea Lohengrin Meroni, regista e attivista del collettivo gay della Statale di Milano, sulla figura dell'omosessuale nel cinema italiano. Domenica 18 Marzo, dalle 18:30 al CCS Borderline in via Rockfeller 16/c a Sassari, la proiezione del documentario ed una chiacchierata su stereotipi, clichè e luoghi comuni con il regista Andrea Meroni e con Francesco Pivetta, psicologo e formatore per Agedo nazionale e Luisa Cutzu, dottoranda in cinema all'Università di Sassari.



All'interno della produzione cinematografica nazionale la figura dell’omosessuale è sempre stata trattata in modo macchiettistico e volutamente oltraggioso, come se gli unici modi per affrontare un tema a tutti gli effetti tabù fossero lo sfottò o la parodia. In particolare è nel cinema di genere degli anni Settanta, e nelle sue varie declinazioni, dalla commedia sexy al giallo, che si assiste ad una presenza costante, a tratti ossessiva, di personaggi gay, incarnazione, loro malgrado, di un sense of humor pecoreccio e sbrigativo e specchio di un clima culturale retrivo ed evidentemente omofobo. Clima che non è molto cambiato se, per attaccare un avversario politico, ancora oggi, si usa la sua vera/presunta omosessualità, come dimostra Vittorio Sgarbi in questi giorni. Per capirne le motivazioni il giovane regista milanese Andrea Meroni ha incontrato i principali protagonisti di quella stagione ormai lontana (come, ad esempio, Lino Banfi, Enrico Vanzina e Leo Gullotta), esperti, critici ed attivisti del movimento LGBTQ.

Durante la serata sarà possibile mangiare il fantastico buffet del collettivo MOSterChef. Info allo 079219024