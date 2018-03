Nuova donazione di organi a Sassari

di SSN

Nuova donazione di organi all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Nelle prime ore della mattina di oggi una equipe del Tor Vergata di Roma ha prelevato il fegato da un donatore adulto.

Il paziente era stato ricoverato in Rianimazione il 14 marzo mattina e i medici del Santissima Annunziata alle 13 di ieri, 15 marzo, avevano iniziato il periodo di osservazione e assistenza al donatore.

Venerdì mattina alle 7 l'equipe romana ha iniziato il delicato intervento di prelievo di fegato che si è concluso alle 9,35.



È il sesto prelievo di organi dall’inizio dell’anno che viene effettuato al Santissima Annunziata. Nel 2017 a Sassari sono stati 13 i donatori effettivi e di questi ben 7 sono stati donatori multiorgano. Al Santissima Annunziata, sempre nel 2017, sono stati 33 gli organi prelevati tra reni, fegato, cuore e polmoni. Si tratta di un numero importante, in particolare per i polmoni, 4 quelli trapiantati. Un risultato raggiunto anche grazie a nuove metodiche di protezione polmonare, utilizzate durante il periodo di osservazione e assistenza al donatore.