Un punto amaro per la Torres contro l'Atletico Uri

di SSN

Termina 2-2 la gara della Torres sul campo dell'Atletico Uri nel campionato di eccellenza. Un'ottima Torres va in vantaggio al 31' con Bianco su servizio dalla destra di Sarritzu, bravissimo a saltare tre avversari e a mettere in area un pallone rasoterra su cui il giovane rossoblù interviene per infilare Sotgia.



I sassaresi, nella ripresa, trovano il 2-0 con il rigore di Mannoni al 10'. I sassaresi da questo punto in poi lasciano spazio ai padroni di casa che rifanno sotto e agguantano il pari con i gol di Piras -su una respinta corta di Pinna- e di Puledda sugli sviluppi di un calcio di punizione di Mereu. Una bella gara, per lunghi tratti avvincente e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni.