Il Latte Dolce pareggia al Vanni Sanna: Palmas risponde a Pedrazzini

di SSN



Il Vanni Sanna di Sassari ospita la sfida fra i padroni di casa del Sassari calcio Latte Dolce – a +4 sulla zona playout ma ancora in cerca della matematica conferma della categoria – e i laziali della Lupa Roma, assestati su posizioni di classifica più confortevoli e lanciati dopo i tre successi messi in fila nelle ultime gare disputate. In casa biancoceleste l'imperativo è vincere.



Paba deve rinunciare allo squalificato Demartis (fuori anche Daga e Masala), ma avrà tutto il resto della rosa a disposizione dopo alcune settimane condizionate da acciacchi e infortuni. Pradelli prende subito l'iniziativa, prende palla si accentra e da fuori area fa partire un tiro potente ma alto sopra la traversa della porta difesa da Pierpaolo Garau. Giallo a Palmas, Lupa agguerrita, sassaresi che provano a proporsi e organizzare la manovra ma non trovano spunti e sbocchi. Al 16' Milani sfugge al controllo della retroguardia e tenta un colpo a incrociare che però si spegne sul fondo. Quattro minuti dopo Santarelli indovina il traversone perfetto, Pedrazzini è si presenta in perfetto orario all'appuntamento con il pallone, calcio di destro e rete con palla all''angolo destro della porta isolana. Ravot stoppa di grinta e autorità l'iniziativa di Milani innescato sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto nella metà campo opposta dal Sassari calcio Latte Dolce, l'attaccante della Lupa riceve poco dopo un giallo per un contatto duro a centrocampo. Alla mezz'ora Ravot serve in profondità Scanu, bella l'idea ma il tocco è debole. Al 32' arriva il pareggio: slalom di Ruiu sulla fascia sinistra, palla a Paolo Palmas che con un bel tocco realizza il pareggio, 1-1.



I padroni di casa premono sull'acceleratore, alzano il ritmo e costringono i laziali a difendersi e giocare di rimessa. Al 45' Andrea Usai ha l'occasione giusta per il raddoppio: c'è l'intenzione, c'è la conclusione ma c'è anche Lazzari che con i pugni sventa la minaccia. Al 4' della ripresa la punizione di Palmas finisce di poco alta, sul versante opposto la combinazione fra Milani e Prandelli non trova lo specchio. Dentro Scognamillo, poco prima - al 57' - Borriello aveva annullato il gol di Prandelli per fuorigioco interrompendo la festa della squadra ospite a bordo campo. Garau para a terra una punizione dalla lunga, poi sulla bordata da lontano di Santarelli si supera con un intervento in tuffo a sventare in angolo. La Lupa è insidiosa, attendista e desiderosa di piazzare la stoccata decisiva. Punizione dal limite per i capitolini, Prandelli calcia bene ma a lato: il risultato non si sblocca. Frattesi impegna ancora Garau a tera, sono tre i minuti di recupero. Alla fine è parità.



Sassari calcio Latte Dolce: Garau, Ravot, Ruiu, Cabeccia, Bianchi, Patacchiola, Serra, Scanu, Marcangeli (13' st Scognamillo), Usai, Palmas. A disposizione: Pittalis, Congiu, Fideli, Piga, Sana, Carpentieri, Contu, Delizos. All. Massimiliano Paba

Lupa Roma: Lazzari, Balzano, Montesi, Piano (41' st Locci), Labate, Pedrazzini, Ansini (8' st Bozzi), Santarelli, Prandelli, Milani (33' st Campelli), Bianchi (26' st Frattesi). A disposizione: Proietti, Piano, Locci, Volponi, Tomaselli, Tocci. All. Angelo Quinzi

Arbitro: Borriello di Arezzo

Assistenti: Valeri di Maniago e Laghezza di Mestre

Reti: 20' pt Pedrazzini (LR), 32' pt Palmas (SSLD)